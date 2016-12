225.000 Euro für eine Garage

Wohnen ist teuer. Autofahren ist teuer. Beides zusammen wird in Luxemburg-Stadt fast unbezahlbar. So ist auf der Webseite athome.lu mittlerweile eine Garage für 225.000 Euro im Angebot (siehe Anzeige ). Es handelt sich um einen Stellplatz unter dem Gebäude "Forum Royal" direkt am Boulevard Royal.Wem das zu teuer scheint, der hat die Möglichkeit im gleichen Gebäude einen deutlich günstigeren Stellplatz für "nur" 155.000 Euro zu ergattern (siehe Anzeige ).Für "noch günstigere" 150.000 Euro hat die Webseite immotop.lu ein Stellplatz im Parkhaus Monterey im Angebot (siehe Anzeige ). Doch hier gilt es zu bemerken, dass der Käufer nur bedingt zum Besitzer wird. Der Verkauf zählt nur bis zum Jahr 2050 ("bail emphytéotique").

Klar handelt es sich bei diesen Preisen um die Wünsche der Verkäufer. Zu welchem Preis sie nachher wirklich den Besitzer wechseln, wird nicht mitgeteilt.

Klar ist aber auch, dass solche Preise zum Nachahmen einladen. Wenn ein Käufer bereit ist, den Preis eines Hauses für eine Garage zu bezahlen ... Welcher Verkäufer wird das ablehnen? In einer freien Marktwirtschaft wird der Preis nun mal von Angebot und Nachfrage bestimmt.