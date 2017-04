Shared Schuss

Düdelingen bringt gerade sein Stadtzentrum auf Zack. Die Geschäftsstraße Avenue Grande-Duchesse Charlotte wird zum Shared-Space. Autos, Radfahrer und Fußgänger sollen sich ihre "Niddeschgaass" friedlich teilen. Man erhofft sich dadurch eine Wiederbelebung des Stadtkerns und nicht zuletzt einen Aufschwung für die lokale Geschäftswelt. Am 5. Mai ist feierliche Eröffnung angesagt.

Einem friedlichen Zusammenleben steht der Schuss aus einer Handfeuerwaffe allerdings diametral entgegen. Doch genau das passierte am frühen Sonntagabend mitten in Düdelingen, ebenso zwei Minuten vom Rathaus wie von der Kirche entfernt. Genau dort, wo die Terrassen der Cafés auch bei nur halbwegs gutem Wetter so voll sind wie sonst kaum irgendwo im Süden des Landes.

Nur ein paar Meter abseits der "Niddeschgaass" feuerte ein Mann einen Schuss ab. Beim Verlassen eines der Cafés der Nebenstraße der "Niddeschgaass" drückte der Mann einfach ab. Er war, als er das um 20.30 Uhr tat, nicht alleine. Laut Polizei habe eine andere Person zu dem Moment gleichzeitig das Lokal verlassen.

Der Wirt rief sofort die Polizei. Die Adresse des Revolverhelden muss anderen Lokalbesuchern wohl bekannt gewesen sein. Die Polizei konnte diese zumindest recht bald ermitteln und traf den Mann dann auch in seinem Zuhause an. Mit der von der Staatsanwaltschaft ausgestellten Erlaubnis in der Hand durchsuchten sie die Wohnung des Mannes und wurden fündig: Zwei registrierte Handfeuerwaffen, Munition und Samurai-Schwerte befanden sich dort. Alle Waffen wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde protokolliert.