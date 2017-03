Und da war die Münze weg ...

Spektakulärer Diebstahl in Berlin: Einbrecher haben am Montag eine wertvolle Münze aus dem Bode-Museum entwendet. Wie die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, brachen die Diebe mutmaßlich mit Hilfe einer Leiter von den angrenzenden S-Bahngleisen in das Gebäude ein.

Die entwendete Münze sei hundert Kilogramm schwer. Medienberichten zufolge handelt es sich um die "Big Maple Leaf". Die Sondermünze hat nach Angaben des Bode-Museums einen Nennwert von einer Million Dollar. Sie wurde im Jahr 2007 von der Royal Canadian Mint ausgegeben und ist bei einem Durchmesser von 53 Zentimetern drei Zentimeter dick. Der Goldwert der Münze liegt nach dem aktuellen Stand bei 3,7 Millionen Euro, denn die Münze besteht zu 999,99/100 Teilen aus feinstem Gold.

Sie zeigt das Porträt der englischen Königin Elizabeth II. und ist seit Dezember 2010 Teil der Sammlung. Die für Kunstdelikte zuständigen Ermittler des Landeskriminalamts übernahmen den Fall. Der Einbruch erfolgte nach Polizeiangaben gegen 3.30 Uhr.

Die Ermittler stoppten nach dem Fund der Leiter zeitweise den S-Bahnverkehr nahe dem Museum. Das Bode-Museum liegt auf der Berliner Museumsinsel im Bezirk Mitte und beherbergt unter anderem ein Münzkabinett.