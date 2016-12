eBay feiert Geburtstag

Vor zehn Jahren hat die Niederlassung von eBay in Luxemburg mit zwei Mitarbeitern ihre Arbeit aufgenommen. Am heutigen Dienstag, zehn Jahre später, beschäftigt das Unternehmen 25 Mitarbeiter im Land. Das geht aus einem Tweet von Premierminister Xavier Bettel hervor.

Er sieht die Entwicklung des Unternehmens als Bestätigung der guten Rahmenbedingungen für Internet-Firmen in Luxemburg.

10 years ago @eBay Luxembourg started with 2 employees, now they are 25 – @DigiLetzebuerg offers a good environment for #e-commerce pic.twitter.com/yc1lZhNUDb