Feuerteufel unterwegs

Kurz vor 15 Uhr brannte an der N7 bei Colmar-Berg eine Hecke. Die Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken. Kurze Zeit später stand denn in der Hauptstadt an der Avenue Monterey eine Hecke in Flammen. Auch hier mussten die Brandbekämpfer das Feuer löschen.

Fast gleichzeitig kam es zu einem weiteren Heckenbrand in der route d'Arlon in Strassen, während in Ingeldorf in der route d'Ettelbrück die Feuerwehr wegen eines Brandes in einer Toilette ausrücken musste.

Kurz vor drei Uhr stand im Chemin de Kehmen bei Niederfeulen eine Hütte in einem Waldstück in Flammen. Auch hier musste die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurden bei den Bränden glücklicherweise niemand.