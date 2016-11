"Mädchen mit den grünen Augen" kehrt heim

Sie werde schon am Montag nach Afghanistan heimkehren, wo sie "eine nationale Ikone" sei. Präsident Aschraf Ghani werde sie persönlich begrüßen. Die Zeitungberichtete, die Frau sei zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Die könnten schon abgegolten sein, weil in Pakistan Nächte und Tage im Gefängnis separat gezählt werden.

Sharbat Gul war festgenommen worden, weil sie pakistanische Ausweispapiere gefälscht haben soll. Afghanistan und Pakistan hatten auf höchster Ebene über ihr Schicksal verhandelt.

Der bekannte US-Fotograf Steve McCurry hatte Gul 1984 in einem afghanischen Flüchtlingslagerin Pakistan fotografiert. Damals war sie etwa 12. Im Juni 1985 war das Foto Titelbild des Magazins, und Gul wurde als das "Mädchen mit den grünen Augen" das Gesicht des zivilen Leidens im afghanischen Krieg jener Zeit. In Afghanistan war 1979 die sowjetische Rote Armee einmarschiert. Ein von religiösen Gruppen dominierter Volksaufstand begann. Millionen Afghanen flohen, unter anderem ins Nachbarland Pakistan.

Bis vor kurzem lebten immer noch rund 2,5 Millionen Afghanen in Pakistan. Aber Pakistan verliert nun die Geduld. Die UN berichten von Tausenden Fällen, in denen Afghanen von Sicherheitskräften bedrängt und verfolgt werden. Hunderttausende afghanische Flüchtlinge sind in den vergangenen Monaten in ihr kriegszerrissenes Land zurückgekehrt. Humanitäre Helfer warnen vor "tödlichen Konsequenzen".