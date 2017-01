Angela Merkel in Luxemburg

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Donnerstag in Luxemburg Premierminister Xavier Bettel. Bei dem Gespräch der Regierungschefs soll es um aktuelle europäische Themen gehen.

Merkels letzter offizieller Besuch in Luxemburg war im März 2010 beim damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker. Nach ihrer Kurz-Visite reist Merkel am Nachmittag weiter nach Belgien. Dort bekommt sie auch die Ehrendoktorwürde der Universität Gent und der Katholischen Universität Löwen verliehen.

Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren, zog mit der Familie dann nach Ostdeutschland in die Deutsche Demokratische Republik.

In der DDR wurde sie Physikerin, obwohl sie eigentlich lieber Lehrerin geworden wäre. Mit Physik fiel man aber politisch weniger ins Gewicht, sagte die Pfarrerstochter einmal. Und Merkel wollte in der DDR unbehelligt leben.

In die Politik kam die Physikerin mit der Wende. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 trat sie zunächst dem "Demokratischen Aufbruch" bei, 1990 dann der CDU. 1990 war sie auch Vize-Regierungssprecherin der letzten DDR-Regierung unter Lothar de Maizière und wurde schon Mitglied im deutschen Bundestag.

Von 1991 bis 1998 war sie CDU-Vizevorsitzende unter dem langjährigen deutschen Kanzler Helmut Kohl und auch als Bundesministerin in seinem Kabinett.

Im April 2000 erklomm sie als erste Frau die Spitze der von Männern dominierten CDU - in den Turbulenzen der Parteispendenaffäre. Als Generalsekretärin hatte sie 1999 unter dem damaligen Partei- und Fraktionschef Wolfgang Schäuble die CDU aufgefordert, sich vom Übervater Helmut Kohl zu emanzipieren. Er hatte die Namen von Spendern nicht genannt und sich so über das Gesetz gestellt.

2002 verzichtete sie nach langem Tauziehen noch zugunsten des damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber auf die Kanzlerkandidatur. Rot-Grün gewann erneut die Wahl. Dann verdrängte sie Friedrich Merz als Bundestagsfraktionschef und führte die CDU- und CSU-Abgeordneten bis 2005.

In dem Jahr wurde sie erstmals Kanzlerkandidatin der CDU/CSU und dann als erste Frau in Deutschland Bundeskanzlerin. Mit damals 51 Jahren war sie bei der Amtsübernahme auch jünger als alle Vorgänger. Nach elf Jahren Kanzlerschaft gilt Merkel heute als mächtigste Frau der Welt.

Mehrere deutsche Kanzler gaben sich in Luxemburg die Ehre (siehe Bildergalerie oben). Konrad Adenauer (CDU) und Helmut Schmidt waren dreimal, Willy Brandt (SPD) einmal, Helmut Kohl (CDU) viermal und Gerhard Schröder (SPD) zweimal in Luxemburg: Kein Kanzler lässt es sich nehmen, nach Luxemburg zu kommen.