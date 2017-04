Zuckerberg: "Soll sich nicht wiederholen"

Facebook werde alles tun, um ein Posten solcher Filme künftig zu verhindern, sagte Zuckerberg am Dienstag auf einer Software-Konferenz in San Jose. Seine Gedanken seien bei der Familie und den Freunden des Opfers. Der Vorfall hat Zweifel aufkommen lassen, wie Facebook mit den großen Mengen hochgeladener Daten seiner Nutzer aus aller Welt umgeht.

Hintergrund ist ein Video, auf dem zu sehen war, wie ein alter Mann in Cleveland auf einem Fußweg erschossen wurde. Täter und Opfer hatten sich offenbar nicht gekannt. Gefilmt und auf Facebook online gesetzt wurde die Szene vom mutmaßlichen Täter, Steve Stephens, selbst. Landesweit wurde nach dem Mörder gefahndet, der den älteren Mann, der den Bürgersteig entlang spazierte, mit einer Schusswaffe hingerichtet hatte.

Stephens erschoss sich am Dienstag nach Angaben der Polizei selbst, als er von Beamten in einem Auto gestoppt wurde. Bereits am Montag hatte Facebook eine Überprüfung des Umgangs mit Gewaltvideos angekündigt: Es müsse für Nutzer einfacher werden, gefährliche Beiträge zu melden, und diese müssten dann schneller geprüft werden. Facebook listete zudem die Abfolge der Ereignisse vom Sonntag auf.

Demnach postete der mutmaßliche Täter drei Videos. Im ersten kündigte er an, einen Mord zu begehen. Facebook zufolge wurde dies von niemandem gemeldet. Zwei Minuten später lud der Mann ein Video hoch, auf dem der Mord an dem 74-jährigen Robert Godwin zu sehen ist. Gemeldet wurde dies von Facebook-Nutzern aber erst knapp zwei Stunden später.

Ein drittes mit dem Bekenntnis zum Mord wurde elf Minuten nach dem Mordvideo live übertragen. Dies sei kurz darauf gemeldet worden. "Wir haben das Benutzerkonto 23 Minuten nach dem ersten Bericht über das Mordvideo und zwei Stunden nach der ersten Meldung überhaupt gelöscht", erklärte Facebook. "Wir wissen, dass wir da besser werden müssen." Das Netzwerk hat 1,9 Milliarden Nutzer. Es beschäftigt Tausende Mitarbeiter, die Posts überprüfen, welche von Nutzern als auffällig gemeldet wurden.