Aus dem Weg, hier kommt Trump!

Nachdem US-Präsident Donald Trump den Ministerpräsidenten von Montenegro angerempelt und damit für Spott in den sozialen Medien gesorgt hat, gibt sich der Betroffene eher locker. "Ich habe es nicht wirklich registriert. Ich sah nur die Reaktionen darauf in den sozialen Netzwerken. Es ist einfach eine harmlose Situation", sagte Dusko Markovic Journalisten nach dem Nato-Gipfel in Brüssel am Donnerstag.

Statt sich angegriffen zu fühlen, dankte Markovic Trump, dass dieser Montenegros Nato-Mitgliedschaft unterstütze. Im kommenden Monat soll das Land das 29. Mitglied des Bündnisses werden. In jedem Fall sei es "natürlich", dass der US-Präsident in der ersten Reihe stehe, sagte er.

During his visit to NATO headquarters, Trump moves in front of Montenegro Prime Minister Dusko Markovic to be in front of the group pic.twitter.com/kYDfshnVrp