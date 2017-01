Arzt überrascht Einbrecher in Praxis

Am Dienstag Mittag, gegen 12h30, sind Einbrecher in eine Arztpraxis im Boulevard Charles Simonis in Luxemburg-Stadt eingestiegen.

Der Arzt war zu dem Zeitpunkt im Waschraum gewesen. Als er diesen verlassen wollte, überraschte er die Einbrecher. Die Täter stießen den Arzt zurück in den Waschraum, woraufhin dieser sich in demselben einsperrte und aus dem Fenster nach Hilfe rief.

Eine Passantin bemerkte die Hilferufe und verständigte die Polizei. Die Einbrecher hatten einen Aktenschrank durchsucht und sind geflüchtet.