Fall Ana Lopes: Verdächtiger festgenommen

Im Fall der ermordeten Ana Lopes wurde ein Verdächtiger festgenommen. Das meldete RTL am Freitag. Informationen über die Person, die nun in Untersuchungshaft sitzt, gibt es keine.

Ana Lopes fiel einem Mord zum Opfer. Am 15. Januar wurde die Frau als vermisst gemeldet. Sie wurde zum letzten Mal mit ihrem BMW im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt gesehen. Danach verlor sich ihre Spur. Einen Tag später wurde in dem französischen Grenzort Roussy-le-Village in einem ausgebrannten Fahrzeug die Leiche einer Frau gefunden.

Das Fahrzeug wurde als der BMW der jungen Frau identifiziert. Wenig später kam die Gewissheit: Es handelte sich bei der Toten um Ana Lopes. Französische und luxemburgische Ermittler schlossen sich zusammen. Wenige Tage später bestätigte die Staatsanwaltschaft Luxemburg die Identität des Opfers anhand von DNA-Spuren.