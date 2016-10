Kurz hinter der luxemburgischen Grenze bei Zoufftgen kollidiern am 11. Oktober 2006 ein Personenzug aus Luxemburg und ein französischer Güterzug. Durch die Wucht des Aufpralls sterben sechs Menschen, 23 weitere Passagiere werden zum Teil schwer verletzt.

Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens. die Lokomotive und der CFL-Triebwagen waren völlig ineinander verkeilt. Rettungshubschrauber aus Frankreich und Luxemburg brachten die Verletzen in umliegende Krankenhäuser.

Wie kam es damals zu der Kollision? Aus dem Stellwerk in Bettemburg bekam der Lokführer aus Luxemburg freie Fahrt in Richtung Zoufftgen, obwohl ein Signal auf rot geschaltet war. Erst kurz vor dem Aufprall bemerkte man in Bettemburg den Fehler.

Es kommt zu einem Gerichtsprozess. Im ersten Urteil 2009 werden drei von vier beschuldigten CFL-Angestellten zu hohen Gefängnis- und Geldstrafen verurteilt.

Im Berufungsprozess ein Jahr später wird ein Dienstleiter freigesprochen. Ein weiterer muss nicht hinter Gitter. Seine Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Ein Zugmelder wanderte für sechs Monate ins Gefängnis. Alle drei mussten eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro zahlen.

Inzwischen wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf den 16 Kilometer zwischen Bettemburg und Zoufftgen ausgebaut.