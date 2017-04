Viele offene Fragen beim Space Mining

Der Weltraum gehört niemandem. Auch die Planeten, Planetoiden, Asteroiden und Monde außerhalb der Erdatmosphäre gehören niemandem. Dafür sorgt ein altes internationales Abkommen über den Weltraum.

Aber wie sieht es mit den dort gefundenen Ressourcen aus? Wirtschaftsminister Etienne Schneider, will Space Mining - also das Schürfen von Ressourcen auf Himmelskörpern - fördern. Unternehmen aus diesem relativ neuen Geschäftsfeld haben sich in Luxemburg niedergelassen und der Staat hat Gelder investiert. Kernstück der Anstrengungen soll ein Gesetz werden, dass Unternehmen die im Weltraum schürfen Rechtssicherheit gibt. Nun veröffentlichte der Staatsrat nun sein Gutachten über das Gesetzesvorhaben.

Etienne Schneider hat das Space Mining bereits mit dem Fischen in internationalen Gewässern verglichen: Die Gewässer gehören keinem Staat, die Fische darin können sich von den Fischern durchaus angeeignet werden.

Ob das auch für den Weltall gilt, damit beschäftigt sich der Staatsrat. Die Antwort: Das Abkommen über den Weltall ist einfach nicht Präzise auf diesem Punkt. Dort geht die Rede davon, dass "der extra-atmosphärische Weltall, inklusive Mond und andere Himmelskörper, nicht Gegenstand einer nationalen Aneignung durch Proklamation von Souveränität, Benutzung oder Besatzung, oder andere Mittel" werden kann. Nach gängiger Deutung, so der Staatsrat, sei auch die Inanspruchnahme durch private Unternehmen und Privatpersonen verboten.

Zur Zeit als das Abkommen geschlossen wurde, dachte schlicht noch niemand an die Möglichkeiten des Space Mining. Ein anderes Abkommen, das 1984 in Kraft getretene Abkommen über den Mond, verbietet zwar die Nutzung der Mondoberfläche und des Bodens, wurde aber nur von einer Handvoll Staaten (weder USA noch Luxemburg) unterzeichnet oder ratifiziert.

Der Staatsrat pflichtet den Autoren des Space Mining Gesetzes grundsätzlich darin zu, dass die Ressourcen geschürft werden dürfen, kommt aber nicht umhin einige Punkte zu unterstreichen.

Wie zum Beispiel will Luxemburg sicherstellen, dass andere Staaten die Eigentumsrechte an Ressourcen die Luxemburg Unternehmen einräumt auch anerkennen? Die Frage drängt sich insbesondere auf, da Luxemburg keinen Spaceport besitzt und die betroffenen Unternehmen zwangsläufig ihre Raketen von einem anderen Staat aus ins Weltall schicken müssen.

Auch wenn Ressourcen zur Erde gebracht werden, findet ihre Vermarktung nicht zwangsläufig in Luxemburg statt. Allerdings: Etienne Schneider hat mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass die Ressourcen später wohl er nicht zur Erde gebracht werden sollen, sondern im Weltall etwa bei der Erforschung des Sonnensystems genutzt werden sollen.

Außerdem könne Luxemburg die Weltraum-Schürfgründe nicht beschützen. Das käme einer nationalen Aneignung gleich und ist deshalb nicht möglich.

Darüber hinaus gebe eine Erlaubnis des Ministeriums zur Ausbeutung der bestimmter Weltraumresourcen, sowie sie Schneider in seinem Gesetzesentwurf vorsieht den Unternehmen keine absoluten Freiheiten. Sie seien trotzdem immer noch an internationale Abkommen gebunden.

Das Abkommen über den Weltall sehe zum Beispiel vor, dass der Mond und andere Himmelskörper ausschließlich friedlich genutzt werden dürfen. Daneben hält das Abkommen fest, dass der Zugang zum Weltraum, den Himmelskörpern und dem Mond frei sein soll. Darf ein Unternehmen also einem anderen Unternehmen den Zugang zu seinen Minen und Anlagen untersagen?

Der Staatsrat denkt zudem auch an die Umwelt und stellt die Frage nach dem Weltraumschrott und der Gefährdung die für die Erde davon ausgeht. Der Staatsrat erinnert außerdem daran, dass das internationale Abkommen vorsieht, dass außer-atmosphärische Himmelskörper nicht mit "kontaminiert" werden dürfen und es verboten ist eventuell schädliche Substanzen zur erde zu bringen.

Daneben fordert der Staatsrat in dem 24-seitigen Dokument eine ganze Reihe von Details nachzubessern. So etwa die Rechtsform "SE" in die Liste der Rechtsformen aufzunehmen, die Anspruch auf eine Erlaubnis des Ministeriums haben. Daneben kritisiert der Staatsrat, dass das Gesetzesvorhaben, keinen Betrag festlegt, über den das Unternehmen verfügen muss um Risiken zu decken. Dies liegt im aktuellen Projekt, im Gutdünken des Ministeriums.

Daneben sieht der Gesetzesentwurf Strafen vor, die bei Zuwiderhandlung drohen. Immerhin bis zu 5 Jahren Gefängnis können drohen. Der Staatsrat fordert, dass die Vergehen bei denen Strafen fällig werden, unbedingt präzise Erklärt werden.