Vorhang auf im Adventscircus

Trotz des neuen Standortes nahe dem P&R Bouillon waren alle Plätze ausverkauft. Die Show war wie bereits in den vorigen Jahren wieder Klasse. Während rund zweieinhalb Stunden verzaubern die Künstler und Akrobaten mit 19 verschiedenen Shows die Zuschauer. Das neue Programm sorgt mit atemberaubender Artistik und einer gehörigen Portion Humor für viel Begeisterung bei Groß und Klein. In Sachen Humor konnte Kevin Huesca mit seinen beiden Bauchrednerpuppen die Herzen des Publikums sehr schnell für sich gewinnen. Er bringt nicht nur die Puppen zum Reden, sondern auch Auserwählte aus den Zuschauerreihen, dies mit seiner Show Romeo und Juliet. Zwei völlig fremde Menschen bringt er dazu binnen weniger Minuten einen Heiratsantrag zu stellen.

Natürlich fehlt es nicht an atemberaubenden Shows in luftiger Höhe wobei die Künstler sich in Seile und Trapeze wie zu Hause spüren. Einen besonderen Blickfang ist das Kontorsionstrio „Amazing Birds“ aus Asien wobei die Damen mit ihrer vollführten „Verbiegungsakrobatik“ das Publikum ins Staunen versetzten. Als echter Höhepunkt und fulminanter Showdown mit wahrem Nervenkitzel gilt der atemberaubende Motorrad-Stunt des Trio „Flying Bikers“. Mithilfe einer Rampe katapultieren sich die drei Stuntfahrer in bis zu 10 Meter Höhe über das Publikum hinweg und vollführen mitreißende Tricks auf ihren Maschinen unter der Zirkuskuppel.

Wie jedes Jahr präsentiert der Luxemburger Adventscircus seine Talente in seinen weihnachtlich geschmückten Zelt und verleiht der Veranstaltung ein feierliches Ambiente für die gesamte Familie. Das diesjährige Spektakel ist grandios und beweist erneut dass der Luxemburger Adventscirucs Zirkuskultur auf höchstem Niveau ist.