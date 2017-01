Glatteis, Unfälle und Einbrüche

Dort verlor gegen 03.30 Uhr ein Autofahrer in der rue des Champs auf der glatten Fahrbahn (leicht abschüssiges Gefälle) die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte gegen die Vorgartenmauer eines Wohnhauses. Keine zwei Stunden später, gegen 05.15 Uhr, kam ein weiterer Autofahrer auf gleicher Höhe mit seinem Wagen ins Rutschen und fuhr ebenfalls in den Vorgarten des gleichen Hauses.

Als die Polizei vor Ort den Unfallort absicherte, kam ein weiterer Autofahrer mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und stieß leicht gegen den verunfallten Wagen sowie die bereits beschädigte Vorgartenmauer. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt.

Gegen 03.00 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Autobahn A1, Flaxweiler Richtung Munsbach, auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, prallte rechts in die Leitplanke und kam inmitten der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, der Wagen musste abgeschleppt werden. Um 02.05 Uhr meldete ein Autofahrer, dass er auf der Autobahn A1 zwischen Wasserbillig und Potaschberg mit seinem Pkw wegen Glatteis gegen die Leitplanken gestoßen sei.

Einen Auffahrunfall in Folge von Glatteis gab es kurz nach Mitternacht auf der Autobahn A1 in Richtung Trier. Dort verlor ein Autofahrer auf glatter Fahrbahn in Höhe Flaxweiler, die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und kam in der Folge inmitten der Fahrbahn querstehend zum Stillstand.

Ein ihm folgender Autofahrer konnte weder ausweichen noch rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Beide Wagen waren jedoch fahruntauglich und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 20.45 Uhr verlor ein Autofahrer auf dem CR155, Filsdorf in Richtung Altwies, auf dem glatten Pflastersteinweg die Kontrolle über seinen Wagen und geriet links gegen die Leitplanke. Die leicht verletzte Beifahrerin wurde von der Ambulanz Bettembourg zwecks Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Am Wagen entstand Totalschaden.

Kurz nach 18.00 Uhr verunfallten auf dem CR119, kurz vor Ortseinfahrt Eisenborn, gleich zwei Autofahrer, die mit ihren Wagen wegen der schmierigen Fahrbahn jeweils in den Seitengraben rutschten. Es wurde niemand verletzt. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Zu weiteren drei Unfällen mit leichtem Materialschaden infolge glatter Fahrbahn kam es in Niederanven, Schwebsingen und Mondorf. Keine Verletzten.

Wie schon fast alltäglich musste die Polizei auch an diesem Woche wieder einige Führerscheine einziehen. So nachdem ein Autofahrer in der rue Flammang in Mondorf in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, quer über die Fahrbahn gerutscht und gegen mehrere Begrenzungsposten sowie einen Baum geprallt war. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

Auf Streife fiel den Beamten auf der Autobahn A4, in Richtung E/A, auf der Höhe von Steinbrücken ein Wagen auf der Pannenspur auf. Als sie nach dem Rechten sahen, mussten sie feststellen, dass der Fahrer hinter dem Steuer schlief. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein war weg..

Ebenfalls auf der Autobahn A4, in Richtung Luxemburg-Stadt, fiel den Beamten ein Autofahrer durch seine Fahrweise auf. Die anschließende Kontrolle ergab, dass er unter zu hohem Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Strafanzeige (ohne Führerscheinentzug) erstellt, da der Alkoholtest positiv war. (weniger als 1.2‰).

Dass das kalte Wetter Einbrecher nicht unbedingt abhält, mussten einige Leute leider feststellen. Unbekannte Täter brachen in den frühen Abendstunden in ein Einfamilienhaus in Bergem ein und entwendeten u.a. Schmuck.

Zwischen dem 24/12/2016 und dem 07/01/2017 wurde in ein Einfamilienhaus in Esch/Alzette, Cité Salvador Allende eingebrochen, entwendet wurde u.a. Schmuck.

Zwischen dem 31/12/2016 und dem 07/01/2017 wurde in ein Einfamilienhaus in Luxemburg-Stadt, rue des Pommiers eingebrochen, diverse Räume wurden durchwühlt.

Im Laufe der Nacht griffen mehrere Polizeieinheiten landesweit in ca. 18 Fällen von Ruhstörung ein. Zumeist weil sich Anwohner über lärmende Nachbarn und zu laute Musik aus Gaststätten beschwerten.

In einigen Fällen waren die Nachtschwärmer uneinsichtig. Es wurden vier Strafanzeigen wegen nächtlicher Ruhestörung erstellt.