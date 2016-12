Russland hilft Armee bei Abwehr von IS in Palmyra

Die russische Luftwaffe habe in der Nacht zum Sonntag 64 Luftangriffe geflogen, bei denen 300 IS-Kämpfer getötet worden seien, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Zudem seien bei den Angriffen Fahrzeuge und Artillerie der radikalislamischen Extremisten zerstört worden.

Erst vor neun Monaten hatten syrische Truppen mit russischer Unterstützung die Oasenstadt mit ihren 2.000 Jahre alten Ruinen aus der Römerzeit vom IS zurückerobert. Die Terrormiliz hatte Palmyra 2015 eingenommen und elf Monate lang besetzt gehalten. In dieser Zeit zerstörte sie einige der antiken Bauten, die Weltkulturerbe der Unesco sind. Vor Ausbruch des Bürgerkriegs war Palmyra ein beliebtes Touristenziel.

Der IS wird derzeit an anderen Orten in Syrien sowie in seiner irakischen Hochburg Mossul verstärkt bekämpft. Seinen neuen Versuch zur Eroberung von Palmyra startete er vor wenigen Tagen und nutzte dabei offenbar aus, dass die syrische Armee derzeit vor allem mit dem Kampf gegen die Rebellen in Ost-Aleppo beschäftigt ist.

In Palmyra selbst soll es Berichten zufolge schwere Kämpfe geben. Aktivisten sagten am Samstag sogar, syrische Soldaten seien vor dem IS aus der antiken Oasenstadt geflohen.