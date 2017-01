Erste Runde der Präsidentschaftsvorwahl bei Frankreichs Sozialisten

Am Sonntag ab 9.00 Uhr dürfen die Franzosen an die Urnen. Bei der für alle Bürger offenen Vorwahl treten eine Frau und sechs Männer an. Als einer der Favoriten in der ersten Runde gilt laut Umfragen der frühere Premierminister Manuel Valls.

Chancen können sich auch die ehemaligen Minister für Wirtschaft und Bildung, Arnaud Montebourg und Benoît Hamon, ausrechnen. Valls wird dem wirtschaftsfreundlichen und reformorientierten rechten Lager der Sozialistischen Partei zugerechnet. Er hatte Präsident François Hollande zum Verzicht auf eine zweite Amtszeit gedrängt, um selbst kandidieren zu können. Montebourg und Hamon gehören dem linken Parteilager an.

Mit ersten Ergebnissen wird nach Schließung der Wahllokale um 19.00 Uhr gerechnet. Die beiden Erstplatzierten der ersten Runde kommen in die Stichwahl am 29. Januar.