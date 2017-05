Golden Gate Bridge wird 80

Wer kennt sie nicht, die Golden Gate Bridge? Man kennt sie aus Filmen und amerikanischen Serien. Wer der kalifornische Stadt San Francisco besucht, kommt nicht um sie herum.

An diesem Wochenende wird die Golden Gate Bridge 80 Jahre alt. Sie wurde gebaut, kurz bevor in Europa der Zweite Weltkrieg ausbrach.

Hier sechs wissenswerte Dinge:

Bei ihrer Eröffnung am 27. und 28. Mai 1937 war sie nach vierjähriger Bauzeit die längste Hängebrücke der Welt. Sie erstreckt sich mit An- und Abfahrt über 2.737 Meter. Die Spannbreite zwischen den beiden Pfeilern beträgt 1.280 Meter. Die Türme ragen 227 Meter über der Wasseroberfläche auf. Die beiden Hauptkabel - jedes mit einem Durchmesser von 92 Zentimetern und einer Länge von 2332 Metern - halten die sechsspurige Fahrbahn und die zwei Geh- und Radwege in der Schwebe.Die berühmte Farbe International Orange wurde von den Erbauern gewählt, weil sie mit der Landschaft harmoniert, sich von Himmel und Wasser abhebt und für Schiffe gut sichtbar ist. Sie schützt die Stahlkonstruktion auch vor Rost und Abnutzung. Fast täglich ist eine Kolonne von Malern mit Pinseln, Sprühgeräten und anderen Werkzeugen im Einsatz.Er kommt von der darunterliegenden Bucht. Die Einfahrt vom Pazifischen Ozean wird seit langem als Goldenes Tor bezeichnet.Täglich passieren bis zu 6.000 Radfahrer, mehr als 10.000 Fußgänger und jährlich mehr als 40 Millionen Autos die Brücke.Das elegante Bauwerk mit seinen Art-déco-Türmen ist die wohl am meisten fotografierte Brücke der Welt. Sie taucht in "Star Trek"-Filmen genauso auf wie in "Superman", dient als Kulisse für Protestaktionen, Marathon-Läufe oder Hochzeiten. Im August 2015 überquerte eine Formation von fünf Rennautos die Brücke. Damit wurde des Fahrers Justin Wilson gedacht, der bei der amerikanischen Indycar-Serie tödlich verunglückt war.Die Brücke musste bisher nur dreimal wegen eines starken Sturms geschlossen werden - am 1. Dezember 1951 für drei Stunden, am 23. Dezember 1982 für fast zwei Stunden und am 3. Dezember 1983 für fast dreieinhalb Stunden. Dass sie im Nebel verschwindet, ist dagegen keine Seltenheit.