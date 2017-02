Tellermine entpuppt sich als Schleifstein

Nichts geht mehr am Donnerstagmorgen auf der Zugstrecke Bettemburg - Rodange. In einer Neubausiedlung in der cité op Hudelen wurde auf einer Baustelle Kriegsmunition gefunden, heißt es zunächst von der Polizei. Vor Ort war sogar die Rede von einer Tellermine.

Das Sprenkommando wurde alarmiert. Das Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Die Aufregung war am Donnerstagmorgen groß. Zunächst hieß es, auf der Zugstrecke liegt eine Tellermine. Bei näherer Untersuchung stellt sich allerdings heraus, dass es sich bei der vermeindlichen Mine lediglich um einen alten, schlammigen Schleifstein handelt.

Dabei handelt es sich um Arbeitsmaterial der CFL. Schnell wurde Entwarnung gegeben.