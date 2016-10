Ein Betreuer für 160 Flüchtlinge

Beim Thema Flüchtlinge steht das "Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration" (Olai) immer wieder in der Kritik. Alte, zum Teil baufällige Gebäude, viel zu lange Wartezeiten, kaum Platz und Spannungen unter den Flüchtlingen.

In einem Interview mit der Wochenzeitungsagt jetzt Direktor Yves Piron: "Wir fühlen uns als Olai alleingelassen mit unseren älteren Strukturen." Ein Teil der Kritik sei darum weitgehend zutreffend ( ► Link ).

Piron kritisiert, dass es an Strukturen in Luxemburg fehlt, um Flüchtlinge aufzunehmen. Ethnische oder konfessionelle Spannungen gebe es in Luxemburg nicht, dafür Probleme des Zusammenlebens. Dies führt Piron auf den akuten Platzmangel zurück.

Darum müssten Unterkünfte, wie das umstrittene "Foyer Lily Unden" (früher Don Bosco), welches eigentlich geschlossen werden sollte, weitergeführt werden. Hinzu kommt, dass wegen der Wohnungsnot in Luxemburg es sehr schwer sei, angenommene Flüchtlinge in eigenen vier Wänden unterzubringen. Viele bleiben darum einfach in den Strukturen der Olai.

Er befüchtet, dass sich spätestens im Frühsommer 2017 die Situation zuspitzen werde. Bis zu 70 Einrichtungen werden von Olai derzeit verwaltet. Obwohl die Mitarbeiterzahl verdoppelt wurde, stößt das Integrationsamt an seine Grenzen. Statt ein Betreuer auf 30 Flüchlinge kommt Olai derzeit auf 160.