Frauenleiche am Strand von Knokke entdeckt

Grausige Entdeckung am Sonntagmorgen am Strand von Knokke. Unterhalb der Terrasse eines Gastronomiebetriebes wird die Leiche einer Frau gefunden. Wie die belgische Zeitung "Nieuwsblad" schreibt, ist die Leiche identifiziert.

Demnach handelt es sich um eine 27-Jährigen aus Roulers. Bislang gibt es noch keine Informationen, wie die Frau ums Leben kam. Als Todeszeitpunkt wird die Nacht von Samstag auf Sonntag genannt.

Die Justiz hat eine Autopsie angeordnet. Diese soll am Dienstag durchgeführt werden. Wie "Nieuwsblad" schreibt, wurde die Frau am Samstagabend in Begleitung eines Mannes in einem Café in der Nähe gesehen.

Sie habe das Café in Begleitung dieses Mannes verlassen. Ihre Handtasche habe die Frau dort zurückgelassen. Es kam bislang zu keiner Verhaftung.