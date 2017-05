Handy am Steuer – ungeheuer!

Die Kampagne wendet sich an sämtliche Besitzer eines Mobiltelefons. Autofahrer, Lkw-Fahrer, Busfahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger werden in der ausgearbeiteten Kampagne von der Polizei, dem Infrastrukturministerium und der „Sécurité routière“ auf die Gefahren der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt hingewiesen.

Die Kampagne startet am 4. Mai und dauert drei Wochen. Auf insgesamt 45 Verkehrsschildern entlang der Straßen, 80 Anzeigen in den Städten, 15 Plakaten auf Bussen und 3.500 Flyern in öffentlichen Einrichtungen sowie Internetanzeigen, Kino- und Radiospots wird auf die Risiken aufmerksam gemacht.

Wird ein Verkehrsteilnehmer dabei erwischt, wie er während der Fahrt ohne Freisprechanlage telefoniert, werden 145 Euro fällig. Außerdem wird die Benutzung eines Mobiltelefons beim Fahren mit dem Abzug von zwei Punkten bestraft. Minister Bausch kündigte gestern auch vermehrt Kontrollen in diesem Zusammenhang an.