Aus Yahoo soll Altaba werden

Nach dem Verkauf seines E-Mail-Dienstes sowie seiner Webseiten und Apps will sich der Internetkonzern Yahoo in Altaba umbenennen. Unternehmenschefin Marissa Mayer sowie fünf andere Mitglieder des Verwaltungsrats würden das Gremium danach zudem verlassen, gab Yahoo am Montag bekannt.

Altaba wird vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen.

Der geplante 4,8 Milliarden große Verkauf an den US-amerikanischen Telekommunikationskonzern Verizon steht jedoch auf wackligen Beinen. Hintergrund sind zwei unterschiedliche Hackerangriffe, bei denen persönliche Informationen von mehr als einer Milliarde Usern geklaut wurden.