Zwei Frauen erzählen in einem von deram Mittwoch online veröffentlichten Bericht, der Milliardär habe sie vor mehreren Jahren unangemessen angefasst. Trumps Sprecher wies dies als erfunden zurück.

Eine der Frauen gibt an, Trump habe ihr während eines Flugs nach New York vor etwa 36 Jahren an die Brust gefasst und versucht, seine Hand unter ihr Kleid zu schieben."Er war wie ein Krake. Seine Hände waren überall." Die zweite Frau sagt, Trump habe sie 2005 vor einem Fahrstuhl im New Yorker Trump Tower direkt auf den Mund geküsst. Trumps Sprecher Jason Miller bezeichnete den gesamten Artikel als Fiktion und vollkommen falsch.

Dem Bericht zufolge wies auch Trump selbst in einem wütenden Telefonat die Angaben zurück. Er habe zudem damit gedroht, die Zeitung zu verklagen. Eine Sprecherin der Zeitung sagte, das Blatt stehe zu dem Bericht. Die beiden Frauen reagierten zunächst nicht auf eine Bitte der Nachrichtenagentur Reuters um eine Stellungnahme.

Trump steht seit Tagen massiv in der Kritik, nachdem am Freitag ein Video aus dem Jahr 2005 veröffentlicht wurde, in dem zu hören ist, wie er sich vulgär über Frauen äußert. In dem Mitschnitt gibt er an, Frauen auch mal einfach so zu küssen. Wenn man ein Star sei, ließen Frauen alles zu. Man könne ihnen auch zwischen die Beine greifen.

Trump hat sich für die Äußerungen entschuldigt, sie aber im TV-Duell mit seiner Gegenkandidatin Hillary Clinton zugleich als bloßes Umkleidekabinen-Gerede bezeichnet. Er sagte auch, die Dinge, über die er in dem Video spricht, nicht tatsächlich getan zu haben. Das habe eine der Frauen dazu bewogen, sich jetzt an die Öffentlichkeit zu wenden, heißt es in dem-Bericht.

Clinton-Sprecherin Jennifer Palmieri sprach von einem verstörenden Bericht. Es werde suggeriert, dass Trump während des TV-Duells gelogen habe.

Die Wahl findet am 8. November statt.