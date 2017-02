Zwei zu viel

Am Sonntag wurde bei der Verkehrskontrolle die gegen 22.00 Uhr in Diekirch durchgeführt wurde ein Fahrzeug gestoppt, in dem insgesamt sieben Personen Platz genommen hatten, darunter ein Kleinkind ohne Kindersitz. Als die Fahrzeugpapiere sowie der Führerschein des Fahrers überprüft wurden, stellte sich heraus, dass ein provisorisches Fahrverbot bestehen würde weil er am Vorabend einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss erlitt.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die provisorische Sicherstellung des Fahrzeuges an. 5 Personen begaben sich zu einem anderen Fahrzeug und der Fahrer sowie ein weiterer Mann wurden abgeholt. Protokoll wurde erstellt.