Bob Dylan singt - und schweigt

Kein einziges Wort sagte der Altstar zu der prestigereichsten Auszeichnung im weltweiten Literaturbetrieb, die ihm zuvor als erstem Musiker überhaupt verliehen worden war. Stattdessen spielte er laut dem Bericht eines AFP-Korespondenten ungerührt ein Stück nach dem anderen - und ließ seine Fans auch so jubeln.

Rund 3000 Besucher aus aller Welt kamen zu dem seit langem angesetzten Konzert in der Party-Hochburg Las Vegas. Zu Beginn äußerte sich Dylan nicht etwa zu seinem neuen Preis, sondern quetschte lediglich ein "Hello, Las Vegas" hervor.

Dann spielte der 75-Jährige wie immer hauptsächlich neue Titel, die Fans mussten bis zur Zugabe warten, bevor der Klassiker "Blowin' In The Wind" erklang. Und nach 70 Minuten war Schluss, was der Begeisterung der Fans aber keinen Abbruch tat.

Immer wieder erklangen Rufe wie "Wir lieben Dich, Bob" oder "Du bist eine Legende". Auch der Besucher Ray Staniewicz zeigte sich zufrieden. "Ich habe die Show genossen, auch wenn sie etwas kurz war", sagte der 65-jährige. "Ich glaube, er hat den Nobelpreis wirklich verdient."