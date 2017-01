INL elo och op Lëtzebuergesch

Auf www.inll.lu (oder auch insl.lu ) kann man nun navigieren: auf Deutsch, op Lëtzebuergesch, en français, in english. Em português ist derweil noch in Ausarbeitung.

Bisher hatte es die Internetseite des Sprachenkurs-Instituts nur in französischer Sprache gegeben. Die Pressemitteilung der Regierung gibt noch einmal einige Kennzahlen des Instituts an: Acht Sprachen werden unterrichtet, mehr als 13.000 Einschreibungen gibt es jährlich, und die Lernbegierigen entstammen rund 140 verschiedenen Nationalitäten.

Das INL ist die einzige Einrichtung in Luxemburg, die den "Lëtzebuerger Sproochentest" zur Erlangung der Luxemburger Nationalität abhalten darf. Wegen der Renovierung des Gebäudes auf Nr. 21 am Boulevard de la Foire (unterhalb des Glacis) befindet sich das INL derzeit in Containern auf dem Kirchberg (15, rue Léon Hengen), dies voraussichtlich bis zur Rentrée 2017/18.

Auf der Internetseite gibt es natürlich alle wichtigen Informationen betreffend Einschreibungen, Kurse, Examen und Tests. Die Seite bietet auch eine Plattform für die Mediathek, u.a. ist der Katalog dort verfügbar.

Die Funktion "MyINL" wird ebenfalls noch überarbeitet werden, und was das "gute alte Papier" angeht, so wird weiterhin an einem Schulbuch zum Luxemburgisch-Niveau A2 gearbeitet. Das INL-Begleitbuch zum Anfängerkurs A1 hat immerhin 173 Seiten, dazu kommen Audio-Dateien auf der Internetseite.