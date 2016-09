Kein Rentnerausweis, aber...

Ob Ermäßigungen im kulturellen Bereich (Kino, Theater und Ausstellungen) oder beim öffentlichen Transport: Der deutsche Rentnerausweis bietet eine Reihe von Vorteilen. In Luxemburg gibt es eine solche Karte nicht, und in naher Zukunft ist dies auch nicht vorgesehen. Das teilte Romain Schneider, Minister für soziale Sicherheit, in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Gilles Roth mit. Aktuell können Rentner in Luxemburg auf die "Seniorekaart", eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr, die für Personen ab 60 Jahren ausgestellt wird und mit der diese den öffentlichen Transport zu einem Vorzugstarif nutzen können, zurückgreifen.

Romain Schneider verwies in seiner Antwort allerdings auf die Karte "aktiv60+", welche zu einem Preis von 12 Euro pro Jahr vom "Center fir Altersfroen!" ausgestellt wird. Das "Center fir Altersfroen", 1989 auf Initiative des Familienministeriums gegründet, ist ein gemeinnütziger Verein, welcher unter anderem Partnerschaften mit 90 Unternehmen aufgebaut hat, um seinen Mitgliedern eine Vielzahl an Vergünstigungen anbieten zu können. Zu den Partnern gehören unter anderem Restaurants, Autowerkstätte und Geschäfte. Das "Center fir Altersfroen" beschränkt sich allerdings nicht darauf, Ermäßigungen bei bestimmten Unternehmen anzubieten, sondern hat sich auch zum Ziel gesetzt, Kurse und Aktivitäten anzubieten um ältere Menschen am sozialen Leben teilnehmen zu lassen.

Weitere Informationen zum "Center fir Altersfroen" sind hier zu finden.