Eine Person stirbt

In der Grand-rue in Rümelingen kommt es in der Nacht zum Freitag (9.6.2017) gegen 2.30 Uhr zu einem Feuer in einem Wohngebäude. In dem Gebäude befindet sich im Erdgeschoss eine Bar. In den oberen Stockwerken sind Wohnungen eingerichtet. Eine Person die sich zum Zeitpunkt des Brandes in einer Wohnung befand überlebte das Feuer nicht. Fünf weitere wurden verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes an. Die Beamten der Kriminalpolizei sind mit den Ermittlungen befasst.