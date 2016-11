Apess: weiter Abwarten angesagt

Der geschäftsführende Vorstand der Lehrergewerkschaft um Präsident Daniel Reding wird Berufung einlegen gegen den Gerichtsbeschluss, den die "Gegenliste" um André Berns in Sachen elektronische Vorstandswahl erwirkt hatte (► Link ).Dies sei man sich und allen anderen ASBL des Landes schuldig, so Daniel Reding gegenüber. Damit nahm er Bezug auf die Empfehlung des Urteils, dass die Einberufung einer Generalversammlung, wenn dies nicht ausdrücklich in den Statuten präzisiert sei, eigentlich per eingeschriebenen Brief erfolgen müsse (► Link ).

D.h.: Wie es in punkto Apess-Vorstandswahl, etwas mehr als sieben Monate nach der abgebrochenen Generalversammlung, genau weiter geht, steht immer noch nicht fest.