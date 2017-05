Fahrerflucht auf der A13

Eine Autofahrerin fuhr am Mittwochabend auf der Autobahn A13 in Richtung Frisingen, als in Höhe der Ausfahrt Dudelange-Burange ein Autofahrer, der sich auf der Überholspur befand, plötzlich nach rechts schwenkte und in die Fahrerseite des Wagens der Frau prallte.

Die Fahrerin konnte ihren Wagen zum Stillstand bringen, der Unfallverursacher flüchtete allerdings. Am Wagen der Klägerin entstand ein erheblicher Materialschaden. Die Frau blieb jedoch unverletzt. Die Polizei aus Düdelingen ermittelt derzeit. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich beim Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers vermutlich um einen Wagen der Marke Ford in dunkler Farbe.