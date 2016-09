Bert Theis gestorben

Bert Theis wurde 1952 in Luxemburg geboren und lebte dort vierzig Jahre lang. Danach siedelte er nach Mailand um, wo er u.a. Mitbegründer des "Isola art Center" war. Theis war nicht nur Künstler, sonder auch Aktivist und Kurator. 1995 vertrat er das Großherzogtum bei der Biennale in Venedig. In einem Videobeitrag blickte er 2012 u.a. auf seine Teilnahme in Venedig zurück.

Mam Bert Theis verléisst eis e grousse Kreativen an Denker deen et wousst Sparten, Genren a Supporten ze vermëschen. Mäi Bäileed un d'Famill — Bettel Xavier (@Xavier_Bettel) 16. September 2016

Premierminister Xavier Bettel würdigte ihn über Twitter.