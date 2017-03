Drogendealer müssen zwischen 6 und 15 Jahre in Haft

Zu Haftstrafen zwischen sechs und 15 Jahren wurden am Freitag die insgesamt 21 Angeklagte verurteilt. Zwei der drei Hauptbeschuldigten wurde zu Haftstrafen von 15 Jahren Haft verurteilt. Die dritte Hauptangeklagte muss neun Jahre in Haft, drei davon auf Bewährung. Außerdem hat das Gericht Geldstrafen zwischen 1.000 und 10.000 Euro gesprochen. Der Prozess lief seit Mitte Januar.

Ende Oktober 2015 war es der Polizei gelungen, einen der größten Drogenringe des Landes zu zerschlagen. In einem Haus in Wasserbillig waren insgesamt 24,8 Kilo Rauschgift gefunden worden.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betonte, dass die drei Hauptbeschuldigten von dem Drogenhandel gewusst hätten.

Ihr Hauptquartier soll sich in Wasserbillig befunden haben, wo sie die Drogen verpackt hätten, um sie anschließend an den Mann zu bringen. Unter anderem sei die „Nice Bar“ in der rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Anlaufstelle der Dealer gewesen. Einer der Hauptangeklagten erklärte, er habe in Wasserbillig niemanden damit beauftragt, Drogen zu verkaufen. Nur in Luxemburg- Stadt habe er Bekannte gehabt, die Rauschgift verkauft hätten. Diese stritten jedoch alle Vorwürfe ab.

Als Beobachter des Prozesses hatte man den Eindruck, als ob alle Angeklagten dichthalten und die zwei Hauptmänner entlasten wollten. „Ich kenne sowohl den einen als auch den anderen, weiß aber nicht, was beide gearbeitet haben. Drogen habe ich aber nicht von ihnen erhalten“, so alle Aussagen der Männer. Bei den meisten Beschuldigten wurden ebenfalls große Mengen an Bargeld anlässlich der Razzia Ende Oktober gefunden. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, Marc Thill, woher das Geld stammen würde, erklärten einige von ihnen, sie hätten im Lotto gewonnen. Andere gaben an, dies sei ihr eigenes privates Geld gewesen.

Was den Drogenverkauf anbelangt, gaben die Beschuldigten zu Protokoll, dass dies nur einzelne Male der Fall gewesen sei und nicht in regelmäßigen Abständen.

Darüber hinaus sollen die Hauptbeschuldigten den einzelnen Dealern in dem Haus in Wasserbillig eine Schlafgelegenheit angeboten haben. Diese sollen pro Übernachtung 20 Euro gezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft betonte: „Die Hauptangeklagten reagierten ganz nach dem Motto: ’Wer sich nicht an die Abmachungen hält, muss das Haus verlassen.‘ Deswegen ist klar, dass die drei wussten, was hier vor sich geht“.

Außerdem hätten sie eindeutig die Arbeit der Ermittler behindern wollen. Der Eigentümer des Hauses und einer der Hauptangeklagten hätten die gesamte Bande geleitet, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem habe der Eigentümer des Hauses in Wasserbillig die anderen unter Druck gesetzt, ihn nicht zu verraten. Die Staatsanwaltschaft erklärte des Weiteren, dass die anderen 18 Dealer zwar keine Unmengen an Geld mit dem Drogenhandel verdient hätten, allerdings bewiesen die zahlreichen Überweisungen ins Ausland, dass sie mit Drogen gehandelt hätten. Im Strafantrag wurde ausdrücklich betont, dass die gesamte Bande eine kriminelle Vereinigung gewesen sei. Gefordert wurde insgesamt 188 Jahre Haft