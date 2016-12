Eselin Lola wurde getauft

Diekirch ist bekannt für seine sehr innige Beziehung mit dem Esel. Überall in dem Brauereistädtchen findet man die bisweilen als sehr eigensinnig und - trotz des Vorurteils als„dumm“ verschrieenen - klugen Tiere. Mit ihrem Konterfei krönen sie das Bild der Stadt und sogar als „Wetteresel“ den Kirchturm der alten Laurentiuskirche. Aber auch aus Fleisch und Blut sind sie im Brauereistädtchen anzutreffen.

Besitzer einer gewissen Anzahl Esel ist der Karnevalsverein „Eselen aus der Sauerstad Dikrich“. Der Verein ist Veranstalter des ältesten und größten Karnevalsumzug in Luxemburg. Der jüngste Spross der Eselsfamilie heißt Lola. Mutter Leila und ihre Tochter hatten am Samstag einen ganz besonderen Tag zu erleben. Lola wurde getauft und zahlreiche Diekircher fanden sich in der Fußgängerzone ein, um an dem Fest teilzunehmen.

Als Pate standen Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo und Carine Wagner-Kleyn zur Verfügung. Mars Di Bartolomeo nahm dann auch die Gelegenheit wahr und brach sogleich eine Lanze für den Esel und die Diekircher.

„Ass mer eng Freed, Pätter däerfen ze sinn, ze hëllefen d 'Eier vun allen Ieselen erëm hierzestellen a mech géint falsch Viruerteeler ze stäipen. Well Ieselen sinn alles anescht wi domm! Den Iesel ass intelligent, sozial a sympatesch, grad wi méng Dikkerecher Frënn“ sagte der Parlamentspräsidenten in seiner Rede.

Im Anschluss wurde Lola wie es sich für ein Brauereistandort gehört nicht mit mit schnöden Wasser sondern mit edlen Gerstensaft durch Mars Di Bartolomeo und Bürgermeister Claude Haagen „getauft“.