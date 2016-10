Fehlalarm in Cattenom

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in der Nähe der Produktionseinheit Nr.2. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Dies teilt die "Administration des services de secours" am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung mit.

Es stellte sich heraus, dass der Rauch von Arbeiten am Dach des Gebäudes stammte. Die Einsatzkräfte bestätigten, dass es zu keinem Feuer kam.

Der Zwischenfall der an sich keiner war hatte laut Pressemitteilung weder einen Impact auf das Atomkraftwerk noch auf das Personal. Die Produktionseinheit Nr. 2 sei voll funktionstüchtig.