"Vertrauen" ist gut …

Über 50 chinesische Städte wollen in naher Zukunft ihre Flughäfen zu regionalen Hubs ausbauen. Ziel ist es, ihre Industriesektoren zu stärken. Problematisch bleibt, dass diese Projekte meist von den Provinzen gestemmt und nur teilweise von der chinesischen Zentralregierung unterstützt werden. Die Provinzen haben in den letzten Jahren ihr Wachstum oft über Schulden finanziert und teilweise übertrieben, wie die regionale Bankenkrise in China Anfang 2013 zeigte.

Einer von diesen neuen Flughäfen nennt sich Xinzheng und liegt in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan. Zhengzhou ist der Heimatflughafen des chinesischen Projektentwicklers Henan Civil Aviation Development & Investment Co. Ltd. (kurz: HNCA), der mit 35 Prozent in das Kapital von Cargolux eingestiegen ist. Cargolux fliegt bereits von Luxemburg aus Zhengzhou an.

Die Provinzregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Flughafen von einer bestehenden Landebahn bis zum Jahr 2025 auf vier auszubauen. Und genau diese HNCA ist mit Cargolux das Joint Venture Cargolux China eingegangen. Berücksichtigt man den oben beschriebenen Kontext, so wird schnell deutlich, dass für die luxemburgischen Verhandlungspartner es mit Blick auf die neue Airline alles außer einfach war und sein wird.

Skyrocketing traffic at Zhengzhou is fueling the growth of China's first airport metropolis in its heartland. pic.twitter.com/sZsnimqWJC — ChappellKing (@ChappellKing) 19. August 2016

Denn die aus diesem Joint Venture resultierende Fluggesellschaft Henan Cargo Airline wollte bislang niemanden so recht zufriedenstellen. Hieß es zunächst, die Cargolux solle 35 Prozent an dem neuen Unternehmen halten und die restlichen 65 Prozent an die chinesische Investitions- und Entwicklungsgesellschaft HNCA sowie die Flughafengesellschaft der chinesischen Provinzhauptstadt Zhengzhou gehen, sieht es mittlerweile anders aus.

Premier Xavier Bettel ist seit Sonntag mit einer Delegation auf großer China-Reise (► Link ). Einer der Höhepunkte ist die Unterzeichnung der Aktionärsvereinbarung rund um Henan Cargo Airline. Dass es sich hierbei um keine Spielereien handelt, verdeutlicht die Tatsache, dass all dies in Anwesenheit von Bettels chinesischem Amtskollegen Li Keqiang in der Großen Halle des Volkes stattfindet. Bettel und seine Delegation werden feierlich empfangen, unterzeichnen die Aktionärsvereinbarung und werden danach von Keqiang zum Bankett eingeladen.

Klingt alles wunderbar. Wären da nicht die einst von Cargolux anvisierten 35 Prozent an Henan Cargo Airline. Aus 35 sind mittlerweile 25 Prozent geworden. "Die neue Airline soll keine Konkurrenz für Cargolux auf jenen Strecken sein, auf denen wir bereits fliegen. Die neue Airline soll uns vor allem neue Flugrechte, Landerechte und neue Strecken ermöglichen", so Cargolux-Verwaltungsratspräsident Paul Helminger gegenüber dem Tageblatt, und weiter: "Wir sind als Cargolux nach China mitgereist, weil wir endlich ein Abkommen unterschreiben können, das uns erlauben soll, im September 2018 mit einer neuen Cargo-Airline in China zu fliegen."

Während Helminger die 25 Prozent als unproblematisch betrachtet, meint Premier Bettel, dass die niedrigere Beteiligung mit all ihren Konsequenzen eine wichtige Voraussetzung verlange. "Die Erfahrung, die wir mit HNCA gemacht haben, hat in den letzten Jahren bewiesen, dass dort eine Vertrauensbasis existiert. Ich habe auch mit der Direktion von Cargolux gesprochen. Das Vertrauen wurde bislang in der Beziehung respektiert."

Newly developed AirAsia China will invest in the development of a new LCC terminal at Zhengzhou Xinzheng International Airport pic.twitter.com/eBXn3d0iAe — CiR (@News_CIR) 23. Mai 2017

"Vertrauen", immer wieder fällt dieses Wort, wenn Bettel über die neue Airline spricht. Luxemburg ist demnach auf den bisherigen "Goodwill" der Chinesen angewiesen. Weshalb am Ende aus den 35 Prozent nur noch 25 geworden sind, kommentiert der Premier wie folgt: "Ich habe mich aus den Verhandlungen herausgehalten. Cargolux ist eine Privatgesellschaft. Wenn sie ein Joint Venture mit HNCA machen wollen, konsultieren sie mich nicht, um zu fragen, wie viel Prozent sie haben wollen. Es ist ein Joint Venture mit Cargolux als privatem Unternehmen. Obschon wir Aktionär sind, ist es kein Staatsbetrieb zu 100 Prozent."

Wer sich in der Unternehmensführung von Cargolux umhört, findet schnell eine Antwort, weshalb das Luxemburger Frachtunternehmen derart viele Risiken auf sich nimmt. Man erhalte eine chinesische Airline, die chinesische Flugrechte besitze. Damit habe man die gleichen Rechte wie ein chinesisches Unternehmen. Prinzipiell habe man als Cargolux auch verschiedene Rechte, die fünf Freiheiten, mit denen man von Luxemburg nach China und dann weiterfliegen dürfe. Allerdings dürfe man zum Beispiel nur eine Großstadt in den USA anfliegen.

Die neue Fluggesellschaft Henan Cargo Airline dürfe hingegen zum Beispiel Los Angeles und Chicago kombinieren. Das sei momentan für Luxemburg nicht möglich. Auf die Frage, ob man sich denn abgesichert habe oder ob die 25 Prozent ein Freifahrtschein für die Chinesen seien, lautet die Antwort: Man habe sich teilweise absichern können.

HNCA könne beispielsweise seine Aktien nicht an irgendeinen Anbieter verkaufen. Wie verbindlich dies ist, bleibt jedoch unklar. Eine leichte Frustration spürt man jedoch in der Cargolux-Führungsetage, wenn die Frage gestellt wird, weshalb die 35 Prozent Beteiligung so lange im Raum gestanden hätten. Man habe ein Jahr verloren, weil die Chinesen stets versichert hätten, 35 Prozent würden funktionieren – bis sie dann nicht mehr funktioniert hätten. Es folgen aber schnell beschwichtigende Worte und keine Erklärungen.

Dass Henan Cargo Airline jedoch alles außer unproblematisch ist, zeigt sich spätestens, seitdem sich das "Comité mixte" von Cargolux, in dem der OGBL mehrheitlich vertreten ist, in die Diskussion eingeklinkt hat. Das Komitee kommt zur Schlussfolgerung, dass die heutige Unterzeichnung der Aktionärsvereinbarung unter den gegebenen Umständen mehrfach problematisch sei. Es bestünden finanzielle Risiken und es könnte mit Blick auf die Netzwerke zu Kannibalisierungseffekten kommen. Außerdem würde ein Knowhow-Transfer stattfinden, sollte man sich eines Tages dazu entscheiden, das Joint Venture zu verlassen.

Bei Cargolux ist man sich dieser Situation bewusst. So sagt Helminger etwa: "Zu den praktischen Problemen gehört die Frage der Piloten. Es ist noch unklar, was unsere chinesischen Partner von uns verlangen. Wir hätten aber von unserer Seite nichts dagegen, wenn es wirklich qualifizierte chinesische Piloten in der richtigen Anzahl wären. Allerdings ist dies, so wie es momentan aussieht, nicht der Fall."

Es gebe nicht genug qualifiziertes chinesisches Personal, obschon die chinesischen Airlines stark am Wachsen seien. Die praktischen Probleme seien demnach: "Und vor allem für die großen Flugzeuge, wie wir sie haben, die 747, ist die Zahl der für diese Maschinen ausgebildeten Piloten sehr klein", so Helminger. Allerdings weist er darauf hin, dass es durchaus positives Echo bei der Cargolux-Crew gebe.

"Wir haben erstaunlicherweise bei unseren eigenen Leuten ein sehr positives Echo erhalten. Eine Reihe von ihnen, darunter Piloten, wären bereit, nicht für immer, aber zumindest zu Beginn des Projekts dabei zu sein, damit diese Airline endlich starten kann", meint Helminger.

Nicht weniger problematisch ist die eingangs erwähnte Frage der Finanzierung der chinesischen Flughäfen und ihrer Firmen. Ein weiterer Vertreter der Cargolux-Führung macht hieraus kein Geheimnis. Jede chinesische Firma erhalte Subsidien je nach Interpretation des Gesetzes. Allerdings sei die Interpretation des Gesetzes sehr dehnbar. Müsse man zum Beispiel in einem chinesischen Flugzeug 100 Prozent chinesische Piloten haben oder nur 10 Prozent? Hier gebe es viel Spielraum, so der Cargolux-Verantwortliche.

Ein weiterer Cargolux-Verantwortlicher meint, dass es Piloten in Luxemburg gebe, die den Job in China für eine bestimmte Zeit machen wollten. Allerdings müsse es in dem Fall eine Mindestdauer für den Arbeitsaufenthalt geben. Man könne sich nicht einfach nach zwölf Monaten dafür entscheiden, wieder zu gehen. Das angestrebte Minimum wäre drei Jahre. Es sei aber auch möglich, vollständig nach China zu gehen, um für die neue Fluggesellschaft zu arbeiten. Allerdings trifft gerade diese Idee in Gewerkschaftskreisen auf Kritik.

Auf die Frage, was denn zum Beispiel passiere, wenn 5, 6 Piloten bei Cargolux Luxemburg abgezogen würden, um in China zu arbeiten, lautet die Antwort bei Cargolux: Die Piloten müssten ersetzt werden. Ob dies so einfach sein wird, bleibt abzuwarten.