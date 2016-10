Weltklimavertrag tritt im November in Kraft

Nachdem auch das EU-Parlament dem Vorhaben in dieser Woche zugestimmt hatte, erklärten die Vereinten Nationen am Mittwoch, damit sei die notwendige Unterstützung erreicht. Der Weltklimavertrag werde nun in 30 Tagen in Kraft treten.

Der Vertrag greift, wenn er von 55 Staaten, die für mindestens 55 Prozent der Treibhausgas-Emissionen stehen, ratifiziert wurde. Die Zahl der zustimmenden Nationen beträgt inzwischen 72 und nach der Zustimmung des EU-Parlaments am Dienstag wurde mit 56,75 Prozent auch die Emissionsschwelle überschritten. Zuvor hatten mit China, den USA und Indien bereits die drei weltgrößten Produzenten von Treibhausgasen das Abkommen ratifiziert. Die gesamte EU steht für etwa zwölf Prozent des weltweiten Kohlendioxid(CO2)-Ausstoßes.

Vergangenen Woche hatten sich die Umweltminister der 28 EU-Staaten für den Vertrag ausgesprochen. Vor allem Polen, das stark auf Kohle setzt, hatte aber Bedenken. Dabei geht es vor allem um die Umsetzung der EU-Zusagen zur Einsparung der Treibhausgase der einzelnen Staaten. Die EU insgesamt will ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 1990 senken.