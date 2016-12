Sechs Dealer im Bahnhofsviertel festgenommen

An beiden Tagen konnten in den späten Abendstunden sechs Personen beim Drogenverkauf festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft wurde in den einzelnen Fällen in Kenntnis gesetzt und ordnete die jeweilige Verhaftung an. Die sechs Personen wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Es konnten geringe Mengen Drogen beschlagnahmt werden. Auch konnten einige Verstecke der Drogendealer ausgehoben werden, heißt es weiter im Bericht.