Nachtzüge sind startklar

Künftig bekommen Einwohner aus dem Norden und Süden des Landes an den Wochenenden eine öffentliche Alternative zum Auto angeboten, wenn sie in der Hauptstadt feiern wollen. In der Nacht zum Sonntag fährt nämlich der erste Nachtzug der CFL. Insgesamt werden vier Züge auf zwei unterschiedlichen Strecken eingesetzt.

Auf der Linie 60 (Luxemburg-Esch/Alzette-Rodange) werden zwei Nachtzüge von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zwischen Luxemburg und Rodange eingeführt. Die Abfahrten in Luxemburg sind jeweils um 1.18 Uhr und 3.18 Uhr, die Rückfahrten starten jeweils um 2.35 Uhr und 4.35 Uhr in Rodange.

Auf der Linie 10, der sogenannten Nordstrecke, werden zwei weitere Nachtzüge, ebenfalls von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, zwischen Luxemburg und Ulflingen fahren. Die Abfahrten in Luxemburg sind jeweils um 1.20 Uhr und 3.30 Uhr, die Rückfahrten beginnen um 2.45 Uhr und 5.15 Uhr in Ulflingen.

Die Einwohner aus dem Süden Luxemburgs können zudem ab diesem Wochenende auf die Nachtbusse des TICE zurückgreifen, die ebenfalls samstags und sonntags im Ein-Stunden-Takt verkehren.

Weitere Informationen gibt es auf www.cfl.lu und www.tice.lu.