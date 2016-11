Bruce Springsteen und Robert De Niro erhalten US-Freiheitsmedaille

Das Weiße Haus veröffentlichte am Mittwoch eine Liste mit 21 Persönlichkeiten, die in der kommenden Woche die Freiheitsmedaille erhalten sollen. Sie alle hätten die USA vorangebracht und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert, erklärte Präsident Barack Obama. Ebenfalls ausgezeichnet werden die Schauspieler Tom Hanks und Robert Redford, Soul-Legende Diana Ross und Talkshow-Gastgeberin Ellen DeGeneres. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda werden für die Arbeit ihrer Wohltätigkeitsstiftung geehrt.

Die Preisverleihung findet am Dienstag kommender Woche im Weißen Haus statt. Für einige der Nominierten ist es möglicherweise die letzte Chance, die traditionell vom Präsidenten verliehene US-Freiheitsmedaille zu bekommen: Sie hatten im Präsidentschaftswahlkampf die letztlich unterlegene Kandidatin Hillary Clinton unterstützt und sich klar gegen Wahlsieger Donald Trump positioniert.

So hatte De Niro beispielsweise gesagt, er würde Trump am liebsten "eine reinhauen". Die süditalienische Gemeinde Ferrazzano, von der die Großeltern des Hollywoodstars einst in die USA aufgebrochen waren, hat ihm daraufhin nach Trumps Wahlsieg bereits Asyl angeboten.