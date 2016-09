Jim Konsbrück ist wieder da

Glückliches Ende für den 13-jährigen Jim Konsbruck. Der Junge galt seit mehreren Tagen als vermisst. Am Donnerstagabend wurde er von Augenzeugen in einem Zug erkannt.

Am Bahnhof in Ettelbrück übernahm ihn die Polizei. Im Schlepptau hatte er seinen Freund, der eigentlich in der Jugenderziehungsanstalt Dreiborn untergebracht ist.