Alkohol und Drogen

Im Suff raste in Holzem am Montagmorgen ein Autofahrer gegen eine Straßenbeleuchtung. Laut Polizei war der Wagen stark beschädigt, der Motor lief noch und auf dem Beifahrersitz schlief der Unfallverursacher seinen Rausch aus.

Eine Polizeistreife weckte den Mann. Der Alkoholtest verlief positiv. Er ist seinen Führerschein los. Auf den Mann wartet eine Strafanzeige.

Auf der A4 wurde ein Autofahrer gestoppt. Er war in Schlangenlinien unterwegs. Auch er ist seinen Führerschein los. In Luxemburg-Stadt in der rue de Bouillon stand ebernfalls ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Außerdem lag gegen den Mann bereits ein Fahrverbot vor.

In Bettemburg zog die Polizei einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Der Mann wollte keinen Blutest und Urinprobe machen. Jetzt ist er seinen Führerschein los.

Gleiches Spiel in Esch/Alzette. In der rue du Canal stand ebenfalls ein Autofahrer unter Drogeneinfluss. Es wurde Strafanzeige erstattet.