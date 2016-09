Lebende Reptilien in Koffern gefunden

Die Koffer enthielten insgesamt 259 Tiere. Schlangen, Eidechsen und Schildkröten, seien beschlagnahmt worden, teilten die Behörden am Dienstag in Amsterdam mit. Zehn Tiere waren den Angaben zufolge bereits tot. Drei Spanier wollten demnach die Reptilien von Mexiko nach Spanien schmuggeln. Der Marktwert wird auf rund 80 000 Euro geschätzt.

Ein großer Teil der beschlagnahmten Tiere steht nach Angaben der Behörden unter internationalem Schutz. Dazu gehörten 14 Chuckwallas, das sind Leguane, die nur noch auf der mexikanischen Insel San Esteban in der Natur vorkommen. Alle Tiere wurden in einem Heim für Reptilien untergebracht. Gegen die mutmaßlichen Schmuggler wurde Anzeige erstattet. Erst im August hatten Fahnder am Amsterdamer Flughafen im Koffer eines Deutschen 40 Reptilien entdeckt.