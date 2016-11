4,1 Prozent weniger Arbeitslose

Ende Oktober 2016 waren insgesamt 16.819 Menschen in Luxemburg auf der Suche nach einer Arbeit. Verglichen mit den Vorjahreszahlen ist dies ein Rückgang von 4,1 Prozent, teilte das Arbeitsamt ADEM am Dienstag mit. Somit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent. Dies ist ein Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber September 2016 und von 0,4 Prozent gegenüber Oktober 2015.

Parallel zu den Arbeitssuchenden gab es Ende Oktober 2609 freie Stellen, die bei der ADEM registriert waren. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresniveau.

Bei den Unter-30-Jährigen (-7,5 Prozent) und bei den Über-50-Jährigen (-4 Prozent) war der Rückgang an Arbeitssuchenden gegenüber Oktober 2015 am Größten. Insgesamt gingen Ende Oktober 2016 genau 397.830 Menschen einer Arbeit in Luxemburg nach, darunter 179.239 Grenzgänger.