Wiseler zum Budget: "unverantwortlich"

Die Rollen waren klar verteilt, und die Aussagen wenig überraschend. Die Sprecher der Regierungsparteien lobten, die größte Oppositionspartei kritisierte. CSV-Fraktionschef Claude Wiseler sprach von einer "unverantwortlichen Politik".

"Dass das von der Kommission auf -0,5% neu fixierte OMT-Ziel ("Objectif budgétaire à moyen terme", d.Red.) übernommen wird und ein strukturelles Defizit quasi als neues Ziel gilt, ist nicht nachvollziehbar und auch nicht verantwortlich. In Zeiten eines hohen Wirtschaftswachstums hätte unbedingt das Staatsdefizit reduziert werden müssen", so Wiseler. Und weiter: "Diese Regierungskoalition hat sich vom Prinzip einer antizyklischen Finanzpolitik verabschiedet. Das bedeutet, dass es keinen 'Apel fir den Duuscht' mehr gibt. In der aktuellen Situation, wo die nächste Krise morgen eintreffen kann, ist das eine unverantwortliche Politik."