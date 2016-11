Luxemburg gegen den Trend

In Europa schrumpft die Stahlproduktion weiter. Das teilte Statec am Donnerstag in seinem "Conjoncture Flash" mit. Dennoch sei der Rückgang 2016 nicht mehr so stark wie zum Ende des letzten Jahres. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei die Produktion in Europa in den ersten drei Quartalen des Jahres nur noch um fünf Prozent geschrumpft.

Nach unten gedrückt wurden die Zahlen vor allem wegen Großbritannien (minus 34 Prozent), Polen (minus 12 Prozent) und Frankreich, wo die Produktion um weitere 9 Prozent einbrach.

Im Gegenzug hat die Produktion in einigen europäischen Ländern jedoch zugelegt. Dazu zählen Schweden (plus 12 Prozent), Italien (plus 3 Prozent) und Luxemburg mit einem Zuwachs von 2 Prozent.

Auch weltweit gesehen legt die Stahlproduktion wieder zu, so Statec weiter. Das liege jedoch vor allem an asiatischen Ländern wie China, Indien, Pakistan und Südkorea.