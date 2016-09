Nickelback rockt Luxemburg

Geliebt, gehasst, vergöttert: Über die Musik und die Bandmitglieder der kanadischen-Kombo Nickelback streiten sich seit mehr als einem Jahrzehnt Kritiker und Fans.

Der Band ist das ziemlich egal. Sie ziehen ihr Mainstream konsequent durch und das gefällt den Fans. Am Donnerstagabend haben sie in der Rockhal in Belval gespielt.

Sie holen ihre abgesagte Europatournee aus dem vergangenen Jahr nach. Grund war eine Stimmband-Operation des Sängers Chad Kroeger. Er musste anschließend auf Rat seiner Ärzte mehrere Monate pausieren.

Ursprünglich hätte die "No Fixed Address"-Tour im September 2015 fortgesetzt werden sollen. Nickelback holte das an diesem Donnerstag in Luxemburg nach.