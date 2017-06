Überfall mit Pistole

Kurz nach der Sperrstunde eines Lokals, lauerte ein bislang unbekannter Mann einer Kellnerin in der Nacht zu Montag auf, als diese ihr Lokal in der route d' Esch in Ehleringen verlassen wollte und sich zu ihrem auto begeben wollt. Der Täter hielt ihr eine Pistole an den Kopf und befahl ihr in französischer Sprache das gesamte Bargeld auszuhändigen. Anschließend zwang er die Frau das Lokal wieder zu öffnen und ihm die Tageseinnahmen der Bar zu übergeben.

Danach trat der Täter in Begleitung einer weiteren Person, welche zuvor nicht in Erscheinung getreten war, die Flucht an. Der Täter mit der Pistole, sprach Französisch mit Accent, war ungefähr 1,82 Meter gross und von dünner Statur. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Bandana vermummt. Er trug dunkele Kleidung sowie eine Trainingsjacke mit Kaputze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall machen können sollen sich beim Notruf der Polizei auf dem 113 melden.

Kurz nach Mitternacht verletzte eine Frau ihren Freund, inder hauptstädtischen rue du Fort Wallis, bei einem Streit mit einem Messer am Arm. Nach der Tat flüchtete die Frau, konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei aufgegriffen werden. Sie wurde protokolliert.