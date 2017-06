Der Ausraster des Tages

In Petingen war am Donnerstagabend eine Frau mit ihrem Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs. Eine Augenzeugin hinderte die Frau an der Weiterfahrt und rief die Polizei.

Vor Ort ergab ein erster Atemlufttest, dass die Autofahrerin den zulässigen Höchstwert fast um das Doppelte überschritten hatte. Auf der Wache rastete die Frau anschließend aus. Sie verweigerte einen weiteren Alkoholtest und wehrte sich dabei mit Händen und Füßen.

In einer Zelle schlug sie anschließend mit einem Stuhl um sich. Dabei beschädigte sie die Innenwände. Daraufhin wurden der Frau Handschellen angelegt. Außerdem wurde ihr eine sogenannte Spuckmaske aufgesetzt. Dabei handelt es sich um Masken, die Beamte Festgenommenen aufsetzen können. Sie sollen verhindern, dass die Polizisten bespuckt werden.

Nach einer medizinischen Untersuchung landete die Frau in einer Ausnüchterungszelle. Gegen sie wurde ein Fahrverbot ausgesprochen.