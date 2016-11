Bombenanschlag in Diyarbakir: wohl mehrere Tote

Tausende Tote



Die Türkei ist in den vergangenen 18 Monaten von einer Serie von Anschlägen erschüttert worden. Einige wurden von Rebellen mit Verbindungen zur PKK verübt, andere von Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat.



Der Friedensprozess zwischen der Regierung und der PKK war im Sommer 2015 abgebrochen worden. Seitdem kamen bei Anschlägen und Kämpfen mehr als 700 türkische Sicherheitskräfte und Tausende kurdische Kämpfer ums Leben, wie die Staatsagentur Anadolu berichtet. (dpa)

9.07 Uhr: Ein mutmaßlicher Autobombenanschlag hat in Diyarbakir im vorwiegend kurdischen Südosten der Türkei Zivilisten und Polizisten das Leben gekostet. Das sagte der türkische Justizminister Bekir Bozdag nach der schweren Explosion am Freitagmorgen, ohne genaue Zahlen zu nennen. Mindestens 30 Menschen seien durch die Detonation im Bezirk Baglar nahe einer Polizeizentrale verletzt worden, meldete die private Nachrichtenagentur Dogan. Die Behörden vermuten einen Anschlag der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Das Büro des Gouverneurs von Diyarbakir sagte, die Explosion sei wahrscheinlich durch eine Autobombe kurdischer Rebellen verursacht worden. Unklar war zunächst, ob es einen Zusammenhang zwischen den Festnahmen der HDP-Abgeordneten und dem mutmaßlichen Anschlag geben könnte.





Diyarbakır Bağlar'da Polis Okulu önünde patlamadan sonra olay yerine yakın bir yer.. pic.twitter.com/K3imDKixmO — Hayri C. (@mhayrican) 4. November 2016

Die Oppositionspartei HDP hat die Festnahme von elf ihrer Abgeordneten scharf verurteilt. Es handele sich um "politische Lynchjustiz", sagte Sprecher Ayhan Bilgen am Freitag in einer über den Dienst Periscope live übertragenen Stellungnahme in Ankara. Bilgen rief die HDP-Anhänger zudem zu Solidarität und Protesten auf. Bei nächtlichen Razzien hatte die Polizei wenige Stunden zuvor elf HDP-Abgeordnete festgenommen, darunter die Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag (► Link ).Am Freitag Morgen gab es in der kurdischen Stadt Diyarbakir einen Bombenanschlag, der mindestens ein Todesopfer forderte. Das berichtete AFP. 30 weitere Personen seien verletzt worden, nachdem vor einem Polizeigebäude eine Autobombe explodierte. Zwei Zeugen hätten der Nachrichtenagentur gegenüber bestätigt, dass ein Minibus in die Luft flog. In Ankara hatten unterdessen Polizisten versucht, eine Pressekonferenz der Oppositionspartei HDP zu verhindern. Die Polizei lasse Journalisten auch mit dem Presseausweis der Regierung nicht durch die Absperrungen an der HDP-Zentrale, berichteten mehrere Reporter vor Ort. Die Pressekonferenz war ursprünglich für 8.00 Uhr MEZ geplant.